Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 02:10
Tayin-Konya Karatay
Arkadaşlar Konya Karatay nasıldır? Hangi okulları tavsiye edersiniz..

Çok Yazılan Konular

Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miÖğretmenlikte Zorunlu emeklilik Yaşı 60'a Çekilsin ÖnerisiSözleşmeliden kadroya geçen süre eksik girilmiş. Okul müdürlerinin branşlara göre dağılımıCari açığımızı kapatmak bu kadar kolayAlan değişikliği İstanbul da öğretmen olmak Tyt,ve yks de OBP adaletsizlikliğŞube Müdürlüğü sonuç paylaşımı15 saat derse 4 gün

Sözlük

ceviz yemek 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Bayrampaşa'da sokak ortasında çatışma çıktı, 1 polis memuru yaralandıMaraş depremi sonrası 'uzaktan eğitim kararına' açılan davalarda ehliyetsizlik kararı31 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıKirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıya site önünde saldırıSerinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?