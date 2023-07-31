Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 03:46
KARAKOL MU DEVRİYE EKİPLER Mİ

Sizce


Bigballon
Aday Memur
31 Temmuz 2023 03:58

Kesinlikle devriye ekipler karakolda kafayı yiyecek seviyeye geldim 5 sene oldu Allah'a şükür kurtuldum bu sene tayinim çıktığı için. Ekip konu alır bi tutanakla karakola bırakır sonra karakol uğraşır müşteki şüpheli ifadesi dosya araştırması tanık ifadesi kamera araştırması fezlekesi nezarethanesi aranan şahısı kesinlikle bitmez. Akıl ruh beden sağlığın için devriye ekipler.

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