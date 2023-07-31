Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 05:21
eş durumu tayin
selamün aleyküm. eş durumundan tayin dilekçesi vermiştim. eşimin ilk ataması değil. atama belgesini gerekçeli dilekçem ile birlikte göndermistim. Bugün kontrol ettiğimde pbsde şöyle bir ifade var. EŞİNİZİN; SGK UZUN VADE HİZMET DÖKÜM BELGESİ VE GÖREV BELGESİ(İŞE GİRİŞ TARİHİ VE ÜNVAN BELİRTİR) ÜZERİNE AD-SOYAD-SİCİLİNİZİ YAZARAK 1. BÖLGE BÜRO AMİRLİĞİNE YAZARAK PERSONEL BİRİMİNİZDEN *EBYS* ETTİRİNİZ. eşimin atama belgesinde aslında herşey yazıyor. olumluyami yormaliyim bu cevabı

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