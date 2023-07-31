eş durumu tayin

selamün aleyküm. eş durumundan tayin dilekçesi vermiştim. eşimin ilk ataması değil. atama belgesini gerekçeli dilekçem ile birlikte göndermistim. Bugün kontrol ettiğimde pbsde şöyle bir ifade var. EŞİNİZİN; SGK UZUN VADE HİZMET DÖKÜM BELGESİ VE GÖREV BELGESİ(İŞE GİRİŞ TARİHİ VE ÜNVAN BELİRTİR) ÜZERİNE AD-SOYAD-SİCİLİNİZİ YAZARAK 1. BÖLGE BÜRO AMİRLİĞİNE YAZARAK PERSONEL BİRİMİNİZDEN *EBYS* ETTİRİNİZ. eşimin atama belgesinde aslında herşey yazıyor. olumluyami yormaliyim bu cevabı

selamün aleyküm. eş durumundan tayin dilekçesi vermiştim. eşimin ilk ataması değil. atama belgesini gerekçeli dilekçem ile birlikte göndermistim. Bugün kontrol ettiğimde pbsde şöyle bir ifade var. EŞİNİZİN; SGK UZUN VADE HİZMET DÖKÜM BELGESİ VE GÖREV BELGESİ(İŞE GİRİŞ TARİHİ VE ÜNVAN BELİRTİR) ÜZERİNE AD-SOYAD-SİCİLİNİZİ YAZARAK 1. BÖLGE BÜRO AMİRLİĞİNE YAZARAK PERSONEL BİRİMİNİZDEN *EBYS* ETTİRİNİZ. eşimin atama belgesinde aslında herşey yazıyor. olumluyami yormaliyim bu cevabı