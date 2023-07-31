Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 07:28
İlişik kesme
Tayin çıktı şark ilindeyim durdurma verdim kabul edilmedi eşim memur eş durumu tayininin sonuçlanmasını beklemeden ilişiğini kes diyorlar şifayen kesmesek gıyabında mı keserler nasıl olur

Bybamsı
Aday Memur
31 Temmuz 2023 07:32
Hiç gözünün yaşına bakmazlar keserler ben raporlu iken ilişiğimi kesmişlerdi.

&YuSuF&
Memur
31 Temmuz 2023 09:04
Raporlu ve izinli olduğunda gıyabında ilişik keserler rapor ve izinli olmzsan gel ilişiğini kesmderler

altıntaşli
Şef
31 Temmuz 2023 09:08

Dilekçe ver

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Yeni memurlara tavsiye BES açın mutlakaEyt den emekli olan varmiEmeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıMazeret DilekcesiCari açığımızı kapatmak bu kadar kolayPaemJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıKira yardımı

Sözlük

güne bir söz bırak 1 ceviz yemek 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 lavanta 1 domuz 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 Bugün olanlar 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2

Son Haberler

Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığıReal Madrid, Arda Güler'in lisansını dondurabilirİzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gittiDepremden kurtulup kazada öldülerOVP'de birinci hedef tek haneli enflasyon

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?