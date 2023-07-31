Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 09:15
Muvazzaf askerliğin hizmet süresine etkisi

Adalet Bakanlığı'nda kadrolu personelim. Askerliğimi 12 ay uzun dönem muvazzaf subay olarak yapmayı düşünüyorum (çıkarsa).

Hizmet sürem 3 yıl 6 ay. Biz kadroya geçirilirken kanunda şöyle bir madde vardı "memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz."

Sorum şu :

Şu an 4 yılım dolmamış durumda , uzun dönem (muvazzaf) askere gidersem , askerlikte geçmiş olan süre üstte yazdığım kanunda bahsedilen 4 yıllık süreye dahil edilir mi?

Teşekkür ederim.

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