Gündem \ Spor
Editörler : enginkrtpalex 10


31 Temmuz 2023 09:48
Bu Sezon Süper lig Tahmin yarışması yapılacakmı sn editörler?

Bu Sezon Süper lig Tahmin yarışması yapılacakmı sn editörler


eFootball
Aday Memur
31 Temmuz 2023 10:34

Galatasaray SK

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ali koç Defol git artık...Süper Lig Tahmin Yarışması Final ve 3.lük TahminleriArda Real Madrid'de Başarılı Olur mu ?Bu Sezon Süper lig Tahmin yarışması yapılacakmı sn editörler?

Sözlük

güne bir söz bırak 1 ceviz yemek 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 Bugün olanlar 1 yavaş 1 cep telefonu 1 Aysun Kayacı 1 domuz 1 lavanta 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 3

Son Haberler

İİT Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmamasını istediAdli Tıp'ın titiz çalışması 20 yıl sonra 'liyakat nişanı' getirdiKastamonu'da bıçaklanan taksici öldüAtaşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangınMalatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?