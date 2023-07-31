Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 10:08
MEB sınav görev ücretleri.
Arkadaşlar MEB sınav görev ücretlerini neden çok geç yatırır? Görevde yükselme sınav ücreti alan varmı?

tekgöz
Daire Başkanı
31 Temmuz 2023 10:30

Bize daha LGS ücretini yatırmadılar hocam. 2 ay oldu.


hkeles
Şef
31 Temmuz 2023 10:32
Hocam LGS ücretlerini ek dersle aldık. Kurumumuza sorun.
tekgöz, 1 saat önce

Bize daha LGS ücretini yatırmadılar hocam. 2 ay oldu.


tekgöz
Daire Başkanı
31 Temmuz 2023 10:34

Öğretmen değilim hocam . Kurye olarak görev yapmıştım. Ama daha yatmadı. Öğretmenlere ek dersle birlikte yatırdılar.

hkeles, 1 saat önce
Hocam LGS ücretlerini ek dersle aldık. Kurumumuza sorun.

arifcelk
Aday Memur
31 Temmuz 2023 10:38
Lgs bu gün yatmazsa ağustos 20 den sonraya kalıyor zaten, helal bunlara para pul oldu valla.

yakamoz0682
Şef
31 Temmuz 2023 10:38

bizde bekliyoruz yatmadı hala..

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