Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 10:12
Emekli Olacak Öğretmene Tavsiyeler

Yeni bir güne ve hayata uyandıktan sonra ne yapmalı bu öğretmen ? iş mi kurmalı tatil mi yapmalı kahveye mi takılmalı ?


majesteleri7
Şef
31 Temmuz 2023 11:12

Hayatta kalmaya bak o maaşla


Velocıraptor
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 11:38

survivor gibi mi :)

majesteleri7, 32 dk. önce

Hayatta kalmaya bak o maaşla

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