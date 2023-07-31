TCDD işe başlama süreci

kadrolu memurum istifa edip TCDD mühendisliğe geçeceğim. önceki alımlarda gördüğüm kadarıyla önce evrak işlemleri daha sonra güvenlik soruşturması yapılmış sanırım. Ama bu alım için TCDD şu duyuruyu yaptı.

'KPSS-2023/1 yerleştirme sonuçları 26.07.2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

KPSS-2023/1 sonucuna göre Teşekkülümüze yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Teşekkülümüzün (www.tcdd.gov.tr) internet adresinde yer alan duyurular bölümünde en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır.

yani güvenlik soruşturmasını önce yapıyor. Süreç ne kadar sürer ? ne zaman istifa etmeliyim ? tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.