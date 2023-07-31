Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 10:49
Mazeret Tayini Yürütmeyi Durdurma Davası

Türk Eğitim Sen 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu?nun başvuru yapmak için, sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıl çalışma süresi şartı getiren düzenlemelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay 2. Dairesi?nin 2023/3290 Esas sayılı dosyasında dava açtı.


e-v-r-e-n-a-d-u
Şube Müdürü
31 Temmuz 2023 10:52

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıl çalışma süresi şartının yer alması Anayasa?nın hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesine aykırı olup, aile birliğinin korunması Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Toplumun temeli olan ?aile? kavramının devlet organları tarafından korunması, aile birlikteliğinin muhafaza edilmesinin Anayasal bir yükümlülük olduğu açıktır.


spock
Daire Başkanı
31 Temmuz 2023 11:07

Yahu mazeret tayinindeki aile birliğinin kendisi memurlar arasında ayrımcılığın ta kendisi iken bunlar hala neyin peşinde?


jo.ey
Aday Memur
31 Temmuz 2023 11:26

Ben de eş ozrunde sürekli kontenjanların bol bol olup, il içi il dışında olmamasına dava açtım


melcea
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 11:39

Hayallerde mi?

jo.ey, 19 dk. önce

Ben de eş ozrunde sürekli kontenjanların bol bol olup, il içi il dışında olmamasına dava açtım

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