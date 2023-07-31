Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 11:10
Eş Durumu Belge

Eş durumu yaptıktan sonra 5 yıl eşimizle aynı ilde olduğumuza dair belge vermemiz gerekiyor (yönetmeliğe göre).

Bu 5 yıl içinde ücretsiz izin kullanılırsa belge verme süresi uzuyor mu?

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Sözlük

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