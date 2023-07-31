Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 11:14
Eşinin bağkur borcu olup eş durumundan tayin isteme

Arkadaşlar merhaba, eşimin bağkur borcu var. Bu eş durumu tayini istememe engel olur mu?

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