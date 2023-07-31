Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Temmuz 2023 11:17
DHMİ'ye Atananlar

Merhaba, 2023/1 ile DHMİ'ye atananlar olarak buradan bilgi alışverişi yapabiliriz. Telegram grubu varsa beni de ekleyebilirseniz sevinirim.

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