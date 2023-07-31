Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 11:28
Seyyanen zam yatmadı.

Çalıştığım kurum seyyanen zammı hala yatırmadı. Bunun için kanuni olarak yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu kadar süre içinde yatırılmalıdır diye bir ibare var mı?

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