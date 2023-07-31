Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 11:29
Elleme İyi Oldu

Türk-İş'in Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık olarak yüzde 12,38 oldu. Böylelikle aylık gıda enflasyonunda Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. kamuoyunda bilinen haliyle açlık sınırı 11 bin 658 TL?ye yükseldi.

Çok Yazılan Konular

Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleriOransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Memura Kira Yardımı Yapılması.2024 ocakta refah payı verilecek5510' a tabi emekli memurun %25 zammı alamama durumuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

narsizm 2 güne bir söz bırak 1 domuz 1 yavaş 1 ceviz yemek 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 3 tokat yaprağı 1 cep telefonu 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 1

Son Haberler

İİT Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmamasını istediAdli Tıp'ın titiz çalışması 20 yıl sonra 'liyakat nişanı' getirdiKastamonu'da bıçaklanan taksici öldüAtaşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangınMalatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?