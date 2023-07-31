Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 11:29
Türk iş'e göre açlık ve yosulluk sınırı

Türk-İş'in Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık olarak yüzde 12,38 oldu. Böylelikle aylık gıda enflasyonunda Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. kamuoyunda bilinen haliyle açlık sınırı 11 bin 658 TL?ye yükseldi.

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