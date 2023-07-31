KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 11:29
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı

merhaba arkadaşlar , Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı ilanına başvurmuştum.

2023 YILI ADALET BAKANLIĞI- BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bugün Cbikodan baktım ; Başvuru onaylandı , Sözlü Sınav yazıyor . Sınava ne zaman gireceğiz nerede gireceğiz gibi bilgiler ne zaman açıklanır. Bir de bu mülakatlar kaldırılmamış mıydı?

Çok Yazılan Konular

Eti madene atananlarKit 3 Yasağı KapsamıMakine Mühendisleri Atananların SıralamalarıDSİ yedeklerDHMİ memur ne iş yapar ve maaş?71 Puan 80-85 olur mu?2024 KPSS lisansZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ankara Eüaş'a atananlar

Sözlük

ceviz yemek 1 sen ye torunun ödesin 1 domuz 1 narsizm 2 yavaş 1 tokat yaprağı 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 3 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 lavanta 1

Son Haberler

İİT Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmamasını istediAdli Tıp'ın titiz çalışması 20 yıl sonra 'liyakat nişanı' getirdiKastamonu'da bıçaklanan taksici öldüAtaşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangınMalatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?