Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 11:42
il ici il disi ayni madde farkli uygulaniyor

İl içi ve İl dışı duyurusunda yer alan 3 yıl şartı aranmayan haller başlığında bulunan 1. Maddeye göre zorunlu hizmetini tamamlamak üzere bulunduğu eğitim kurumuna gelen ve zorunlu hizmetini tamamlayanlar 3 yıl şartı dolmadan tercihte bulunabilir diyor. Aynı madde her iki duyuruda da Ç bölümünde aynı şekilde yazarken aile birliği mazereti ile gelenleri il içinde kabul etti, farklı ilçelere tayin gerçekleşti. İl dışında ise aile birliği ile gelenleri kabul etmiyoruz. İl içinde o maddeyi esnettik kabul ettik il dışında esneme olmuyor. Adaletsizlik! Ben il içinde isteseydim üç yıl dolmadan gönderecek. İl dışında kabul etmediler. Bu nasıl bir uygulama!

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