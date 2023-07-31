Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 11:51
İl disi tayin ilişik kesme

İl disi tayin için ilişik kesme 7 ağustosta başlıyor peki en son ne zamana kadar süre veriliyor


popcorn007
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 12:21
Kararname geldiğinde okul haber veriyor.

imsiyat
Şube Müdürü
31 Temmuz 2023 13:03

gitmemiz gerekiyor mu peki okula? deprem bölgesinde okul.


ömer ege
Aday Memur
31 Temmuz 2023 13:39

İlişik kesmek için gitmek gerekiyor noter vekalet ile de olabilir ancak emin degilim


popcorn007
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 13:41

Ev tutması, taşınmasıydı derken gitmek daha mantıklı. İlişiği kestikten 15 gün içinde yeni görev yerine gitmek gerekiyor. Yerinizde olsam eylüle kadar beklemem, kiralık ev sıkıntısı olabilir işi hemen halletmek en iyisi.

imsiyat, 42 dk. önce

gitmemiz gerekiyor mu peki okula? deprem bölgesinde okul.


popcorn007
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 13:43

İlişik kesmeye gidince özlük dosyanızı teslim almayı unutmayın. Normalde okulda gönderir ama en iyisi kendimiz almak.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miÖğretmenlikte Zorunlu emeklilik Yaşı 60'a Çekilsin ÖnerisiSözleşmeliden kadroya geçen süre eksik girilmiş. Cari açığımızı kapatmak bu kadar kolayOkul müdürlerinin branşlara göre dağılımıİstanbul da öğretmen olmak Alan değişikliği İl dışı Başvuru EkraniTyt,ve yks de OBP adaletsizlikliğŞube Müdürlüğü sonuç paylaşımı

Sözlük

narsizm 3 Bugün olanlar 1 gurk tavuk 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 mücver 1 Seven sevdiğine kaçsın 2 yavaş 1 lavanta 1 kurtlarını dökmek 1 Aysun Kayacı 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den grev açıklamasıÇorum'da kalp krizi geçiren lohusa yaşamını yitirdiManisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında gazdan etkilenen işçi öldüKahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacakÇorum'da arı soktuğu için hastanede tedavi gören kadın öldü

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?