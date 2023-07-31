Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 11:56
Üniversite Tercih

Değerli arkadaşlar bir yakınım için(cinsiyeti erkek) üniversite tercihi yapacağız. Hemşirelik ve sınıf öğretmenliği bölümleri arasında hangisini daha önce tercih etmek konusunda karar veremedik. İsabetli bir karar verebilmek için sağlık çalışanı arkadaşların görüşlerine ihtiyacımız var. Siz olsanız hangisini daha önce yazardınız? Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.


Nagihan yılmaz
Şef
31 Temmuz 2023 12:15
Kendini hangisine daha yakın hissediyorsa onu seçsin.Çünkü ikisi de farklı meslekler.Birinde hasta bireyler var,birinde çocuklar
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