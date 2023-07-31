Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


31 Temmuz 2023 12:14
Akü

4'lüleri park alanına girerken açmıştım kapatmayı unuttum sonrasında 2 saat civarı açık kalmış akünün ömrüne bir etkisi olur mu bu durumun

Çok Yazılan Konular

2001 model 1.2 8valf Palio çözülemeyen hararet sorunuPOLO 1.2 TDI Trendline2014 model 118 BİN deEk Mtv muafiyetToyota corolla 2017 model 1.33 life satılık

Sözlük

Bugün olanlar 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 5 güne bir söz bırak 3 Kocam beni fenerbahçeden daha çok seviyor 1 kurtlarını dökmek 1 mücver 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 gurk tavuk 1 domuz 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den grev açıklamasıÇorum'da kalp krizi geçiren lohusa yaşamını yitirdiManisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında gazdan etkilenen işçi öldüKahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacakÇorum'da arı soktuğu için hastanede tedavi gören kadın öldü

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?