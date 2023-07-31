Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Temmuz 2023 12:17
Tmo bolvadin makina teknisyenleri 2023/1

Tmo Bolvadin maaş tayin çalışma şartları hakkında bilgisi olanlar buraya yazabilir mi


Muiddin
Aday Memur
31 Temmuz 2023 13:23

Öncelikle geçmiş olsun, kpss'ye şimdiden hazırlanmaya başla. Cevaplara gelelim: maaş şimdilik 26300 civarı olur 6 ay sonra asaletin gelir, maaşın 1500 tl artar ve %20 vergiye girersin maaşın 1400 tl düşer yani 26400 alırsın, çalışma şartları vardiyeli çalışıyorsun (8 saat) , fazla mesaiyi izin olarak veriyolar diye biliyorum, tayin zor, imkansıza yakın derecede zor.

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