2023 Mart Ataması Eş Durumuna Dahil Edildi

2023 Mart ataması olanların kadrolu eşlerine de eş durumu tayin hakkı verildi. Eşim bulunduğum ilin görev yaptığım ve ikametimiz dışındaki bir ilçesine atandı. Ben il içi eş durumu yapmak için bütün şartları taşıyorum fakat anlamadığım bir şey var. Göreve başlamaları 1 Eylül olduğu için Eş özrü tarihlerinde atama kararnameleri çıkmamış oluyor. Ben eşimin atandığını Mebbise nasıl işleteceğim veya yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

2023 Mart ataması olanların kadrolu eşlerine de eş durumu tayin hakkı verildi. Eşim bulunduğum ilin görev yaptığım ve ikametimiz dışındaki bir ilçesine atandı. Ben il içi eş durumu yapmak için bütün şartları taşıyorum fakat anlamadığım bir şey var. Göreve başlamaları 1 Eylül olduğu için Eş özrü tarihlerinde atama kararnameleri çıkmamış oluyor. Ben eşimin atandığını Mebbise nasıl işleteceğim veya yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?