Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 12:27
2023 Mart Ataması Eş Durumuna Dahil Edildi
2023 Mart ataması olanların kadrolu eşlerine de eş durumu tayin hakkı verildi. Eşim bulunduğum ilin görev yaptığım ve ikametimiz dışındaki bir ilçesine atandı. Ben il içi eş durumu yapmak için bütün şartları taşıyorum fakat anlamadığım bir şey var. Göreve başlamaları 1 Eylül olduğu için Eş özrü tarihlerinde atama kararnameleri çıkmamış oluyor. Ben eşimin atandığını Mebbise nasıl işleteceğim veya yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

popcorn007
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 12:34

Mümkünatı yok. Kaldıki göreve başlamadılar bile. Hadi onu geçtim kadrolu olarak değil sözleşmeli olarak göreve başladılarılar. -ki bir aday öğretmen tayin isteyemez.


UK190120
Aday Memur
31 Temmuz 2023 12:35
Hocam tayin hakkı olan kişi yeni atanan eşim değil zaten. Ben 4 yıldır görevdeyim. Eş durumuna başvuracak olan kişi benim.
popcorn007, 1 saat önce

Mümkünatı yok. Kaldıki göreve başlamadılar bile. Hadi onu geçtim kadrolu olarak değil sözleşmeli olarak göreve başladılarılar. -ki bir aday öğretmen tayin isteyemez.


popcorn007
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 12:38

Anladım hocam.

UK190120, 1 saat önce
Hocam tayin hakkı olan kişi yeni atanan eşim değil zaten. Ben 4 yıldır görevdeyim. Eş durumuna başvuracak olan kişi benim.

kozmoslu
Aday Memur
31 Temmuz 2023 12:42

Aynı durumdayım bende hocam


kozmoslu
Aday Memur
31 Temmuz 2023 12:44

Hocam bende aynı durumdayım. Kendi mebbisimizde evli görünmemiz mi gerekiyor acaba sadece?


UK190120
Aday Memur
31 Temmuz 2023 13:12
Evli gozuksek bile özrümüzün hangi ilçeler arasında olduğunu sistem nasıl bilecek? MEB her zamanki gibi belirsizlik dağıtıyor .
kozmoslu, 1 saat önce

Hocam bende aynı durumdayım. Kendi mebbisimizde evli görünmemiz mi gerekiyor acaba sadece?


fencı_05
Şef
31 Temmuz 2023 13:28
Önce ilk başvuruyu yapıyorsun sistem kontrol ediyor daha sonra esinizin atandigi il ve ilçede bos olan okullar açılıyor
UK190120, 34 dk. önce
Evli gozuksek bile özrümüzün hangi ilçeler arasında olduğunu sistem nasıl bilecek? MEB her zamanki gibi belirsizlik dağıtıyor .
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