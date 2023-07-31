Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 12:34
Seçim sonrası memur atamaları nasıl olur
Üstlerden birileri cevaplasa iyi olur

Dumduz memur adayi
Aday Memur
31 Temmuz 2023 12:41

Üstlerden biri derken. Atamalara karar veren kadrolardan bahsediyorsan onlar bu forumu okumuyor emin ol. Ama tecrübeli birinin görüşünü alman daha mantıklı olur.


md34.
Aday Memur
31 Temmuz 2023 13:18
Tecrübeli birileri varsa onlar da görüş belirtebilir tabii ki. En azından yazışmaları takip eden birileri varsa yani. Kurum başkanlarını beklemiyorum tabii ki :D
Dumduz memur adayi, 1 saat önce

Üstlerden biri derken. Atamalara karar veren kadrolardan bahsediyorsan onlar bu forumu okumuyor emin ol. Ama tecrübeli birinin görüşünü alman daha mantıklı olur.

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