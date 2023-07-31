Seçim sonrası memur atamaları nasıl olur

Tecrübeli birileri varsa onlar da görüş belirtebilir tabii ki. En azından yazışmaları takip eden birileri varsa yani. Kurum başkanlarını beklemiyorum tabii ki :D

Tecrübeli birileri varsa onlar da görüş belirtebilir tabii ki. En azından yazışmaları takip eden birileri varsa yani. Kurum başkanlarını beklemiyorum tabii ki :D