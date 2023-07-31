Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 12:42
HARCIRAH FARKI

Verilen harcırah ile nakliye ücreti arasında yarı yarıya fark var. Konuşulurken duydum, atamaya gittiğin yerden bu farkı talep edebilir diye, bilgisi olan var mı

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