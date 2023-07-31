Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 12:49
Deprem tazminatı

Temmuz ayı için deprem tazminatı bazı illerde yattı bazı illerde ise yatırılmayacağı söyleniyor. İl milli eğitimler arası böyle bir uyuşmazlık nasıl oluyor, cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu illerin tümünü bağlamıyor mu?


thunderhan
Aday Memur
31 Temmuz 2023 13:29
Arkadaş bi soru sorduk nesine eksi verdiniz yahu
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