KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 13:21
TMSF hakkında

Merhaba dostlar. TMSF den sözlü mülakat tarihi bekleyen bir kardeşinizim. Aylardır kurum hakkında bilgi aramadığım forum, Telegram kanalı kalmadı ama yok. Kuruma dair ne mülakatlar,ne haklar ne de maaşlar hakkında en ufak bir bilgi yok. En son yazılan bilgiler 2008 yılından kalma. Eğer kurum hakkında biraz dahi bilginiz varsa rica ediyorum benimle paylaşın. 1 ayı aşkın süredir mülakat duyurusu bekliyorum hala mülakatta ne soracakları hakkında en ufak bir bilgim yok. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum.

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