Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 13:44
Acilde Çalışan Tıbbi Sekreter

Acilde çalışan bir Tıbbi sekreter ne kadar teşvik alır, diğer yerlere göre farkı olur mu ?


Sessiz Yolcuu
Aday Memur
31 Temmuz 2023 14:43

Fark olur lakin ne kadar bilemiyorum..!

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