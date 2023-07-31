Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 13:49
Mehil muddetinde Rapor
Mehil izninde çalışıyor gorunmuyoruz başlama yapmadan rapor alınabiliyor mu arkadaşlar

Fipol448036
Aday Memur
31 Temmuz 2023 14:08
Alırsın.raporuda eskiden genel müdürlüğe diyorlardı ancak şimdi ilişik kestiğin kadroya gönderiyorsun deniyor

kayısı kent
Aday Memur
31 Temmuz 2023 14:36
Teşekkürler devrem
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Yeni memurlara tavsiye BES açın mutlakaEyt den emekli olan varmiMazeret DilekcesiEmeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıCari açığımızı kapatmak bu kadar kolayPaemJandarmanın Polis Yakınına GBT Yapması2. Şark kalkıyor mu?

Sözlük

yavaş 1 güne bir söz bırak 3 tokat yaprağı 1 gidişat 2 narsizm 3 mücver 1 Kocam beni fenerbahçeden daha çok seviyor 1 Bugün olanlar 1 gurk tavuk 1 sen ye torunun ödesin 1

Son Haberler

Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında deprem koordinasyon toplantısı yapıldıİletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 83. sayısını yayımladıLadik'te yeni belediye başkanı belli olduBankacılık sektörünün aktifleri haziranda 19,1 trilyon lira oldu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?