Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 14:04
Geçiş

Arkadaşlar başka bir şehirdeki üniversiteden diğer bi şehirdeki üniversiteye geçiş için adım adım prosedür nedir bilgisi olan var mı çakılı falan olayı hakkında bilgim var hani geçmek zor vs biliyorum prosedür olarak soruyorum


Üniversite hastanesi
Aday Memur
31 Temmuz 2023 14:34
Sağlam bir torpil
Toplam 1 mesaj

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