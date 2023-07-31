Jandarma konularına başlık açılması durumu ile ilgili uyarı!

arkadaşlar Bir alt tarafa jandarma ile ilgili her konu bu başlıkta toplanacaktır diye başlık açtım ama yine başlıklar forumda yeni konu olarak açılıyor. Yukarıda kocaman açıklama olmasına rağmen böyle oluyor.

Sizler bu şekilde yazdığınız sürece ben ne kadar yoğunluk olacağını kestiremiyorum. yönetim de buraya baktığında üç beş konu için başlık mı açılır dese yapacak birşeyiniz kalmaz. Ben size yardım etmeye çalıştıkça siz tersini yapıyorsunuz.

Tekrar ediyorum jandarma ile ilgili herşeyi jandarma başlığına yazınız. Başlığı en tepeye tutturuyorum.