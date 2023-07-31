Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


31 Temmuz 2023 14:14
Uzun Dönem Askerlik Yapan Memur İzin Durumu Sorunu

Merhaba memuriyetten evvel uzun dönem askerlik yapan aday memur arkadaşlarımdan 20 gün izin tanımlanıp kullananlar var GİB'da.

154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ilgili maddesine atıfta bulunarak dilekçe yazdım personel kısmına fakat asalet tasdik olmadan kullanamayacağım cevabını aldım.

Konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
31 Temmuz 2023 14:33

Asalet tasdikiyle izin kullanma arasında hukuki bir bağlantı yoktur. Yani izin kullanmak için asaletin tasdik olması şartı yoktur. 1 seneyi dolduran her memurun 20 gün izin hakkı vardır. 154 nolu tebliğde de belirtildiği üzere askerlik süresi de bu 1 yıllık süreye dahildir.

https://sorucevap.memurlar.net/soru/2559/askerligin-subay-veya-er-olarak-yapilmasi-izin-kullanimini-etkiler-mi.html

"Asalet tasdiki şarttır" diyenlere bunun dayanağını sorar mısınız? Hangi kanuna göre asalet tasdiki şartmış acaba?

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