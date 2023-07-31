Uzun Dönem Askerlik Yapan Memur İzin Durumu Sorunu

Asalet tasdikiyle izin kullanma arasında hukuki bir bağlantı yoktur. Yani izin kullanmak için asaletin tasdik olması şartı yoktur. 1 seneyi dolduran her memurun 20 gün izin hakkı vardır. 154 nolu tebliğde de belirtildiği üzere askerlik süresi de bu 1 yıllık süreye dahildir.

https://sorucevap.memurlar.net/soru/2559/askerligin-subay-veya-er-olarak-yapilmasi-izin-kullanimini-etkiler-mi.html

"Asalet tasdiki şarttır" diyenlere bunun dayanağını sorar mısınız? Hangi kanuna göre asalet tasdiki şartmış acaba?