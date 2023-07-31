Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 14:33
Yardımcı Hizmetli Emekli İkramiyedi

Merhaba, babam 1989dan beri okulda hizmetli. Acaba emekli olsa alacağı toplam ücret aşağı yukarı nekadardır?


yakışıkly
Aday Memur
31 Temmuz 2023 14:45

420 civarı olabilir.Maaş da 11 in biraz üstü.TAHMİNİ

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