Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 14:33
Yardımcı Hizmetli Emekli İkramiyesi

Merhaba, babam 1989dan beri okulda hizmetli. Acaba emekli olsa alacağı toplam ücret aşağı yukarı nekadardır?


yakışıkly
Aday Memur
31 Temmuz 2023 14:45

420 civarı olabilir.Maaş da 11 in biraz üstü.TAHMİNİ


E.Kayı Han
Editor
31 Temmuz 2023 16:20

SGK'nın sitesinde emekli ikramiye ve maaş hesaplama ekranı var. Oradan istenen bilgileri girerek bakabilirsiniz.

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