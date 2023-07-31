Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 14:40
Üni hast

Üniveriste hastanesinden sağlık bak hast görevlendirme geçiş var mı bununla alakalı sağlık bak hast müdürü bişey yapabilir mi


hsnd
Müsteşar
31 Temmuz 2023 15:01

Bu kadar kısıtlı bilgi içeren soruyla hiçbir şey yapamaz.

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