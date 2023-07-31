Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Temmuz 2023 14:46
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ATANANLAR

Merhaba. Ben TTK Taşra'ya memur olarak atandım. 5 merkezden birine verileceğim. Bu konuda dağılım neye göre yapılıyor? Armutçuk en kötü yer sanırım. Müsseseler arası geçiş yapılabiliyormuş. Şartları neler? KİT lerde tayin yok dense de tayin alanları 'duydum' . Gerçekliği var mıdır? Eş durumu, sağlık sorunları vesaire gibi durumlarda mesela? Bir de son olarak istifa etmek istediğim durumda 2022 KPSS puanımla 4/B sözleşmeli kurum alımlarına başvuru yapabilir miyim? Teşekkürler.

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