Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 14:48
Eğitim durumundan tayin olan var mı?

Selamlar herkese, küçük bir ilçede icra katibiyim ve tek çalışanım, Adalet bölümü okuyup müdürlük sınavlarına girmek istiyorum ancak bulunduğum il'de dahi adalet bölümü yok, çevre illere gidip gelmem çok zor olacak o yüzden eğitim durumundan tayin durumunu araştırıyorum ona göre tercih yapacağım bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim, teşekkürler

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