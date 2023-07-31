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Editörler : LanetF16 Gökçen


31 Temmuz 2023 14:59
TATİL GEREK TATİL

Tatil yapmak için belli bir bütçemizin olması gerekiyor. Herkesin çok iyi bütçesi de yok yani benim de yok. Bende TatilSepeti'nde 1.000 TL Bankkart Lira fırsatıyla gittim daha avantajlı oldu benim için. Başka türlü cidden zor olacaktı, herkes görsün ve herkes tatile gitsin bence.. Çünkü kafa dinlemek için çok önemli.

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