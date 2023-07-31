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Editörler : oto-danisman-expert


31 Temmuz 2023 15:03
Yeni ev için alınacaklar

Yeni ev için alınacaklar için resmen belli miktarda para biriktirmek gerekiyor. Çünkü şuan alınacak en küçük şeyin dahi fiyatı belli.. Beyaz Eşya&Elektronik Eşya sektörlerinden yapacağımız alışverişlerimizde 1.000 TL Bankkart Lira veriliyor bu şekilde daha avantajlı olduğu için ben eşyalarımı bu şekilde aldım çok şükür..


biochemical
Aday Memur
31 Temmuz 2023 15:57
Banka çalışanı mısın?
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Yeni ev için alınacaklar

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