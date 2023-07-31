Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 15:08
İl dışı Tayin ve 3+1

Arkadaşlar ben 2019 yılında atandım. İki buçuk sene bir şehirde görev yaptım. Daha sonra soruşturma sonucu bir başka şehire atandım. Ve bir süre burada çalıştım. Şu an Mebbis'te toplamda 4 seneyi doldurduğum gözüküyor.

Durumlarda bulunan; ''Soruşturma sonucu görev yerim isteğim dışında idari tasarrufla değiştirildi.( Önceki görev ilimle halen görev yaptığım ildeki toplam hizmet sürem en az 3 yıldır)'' şıkkını işaretleyerek başvuruda bulunabilirmiyim?

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