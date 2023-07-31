Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 15:12
İngilizce Kayseri
Puanlar nasıl arkadaşlar

Ahmet Ürgül
31 Temmuz 2023 15:13
214 puanım var. Develi ve Kocasinan yemliha isteyecek öğretmenlerim var mı?
Toplam 1 mesaj

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