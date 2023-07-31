Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 15:22
Memur Maaşı 30.000 Olacak mı?
Böyle bir şey mümkün olabilir mi?

oflurecep
Daire Başkanı
31 Temmuz 2023 15:23

Evli bir memurun maaşı ocakta büyük ihtimal 30 olur, bunun için 25 zam gelmesi yetiyor.


Anuşirvann
Genel Müdür
31 Temmuz 2023 15:24

Ocakta en düşük memur maaşı en az 27 bin olur. Şuan en düşük memur maaşı 20350

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