Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 15:32
Aile Hekimliği Hemşire

Merhaba ;

Şuan ASM'lerde görev yapan lise mezunu hemşire maaşı ne kadar arkadaşlar son zamlardan sonra ?

Teşekkürler.

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