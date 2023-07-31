Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2023 15:33
Aile Hekimliği Hemşire

Merhaba ;

Şuan ASM'lerde görev yapan lise mezunu hemşire maaşı ne kadar arkadaşlar son zamlardan sonra ?

Teşekkürler.

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