Merhaba devlet hastanesinde kamu işçisi olarak çalışıyorum nişanlım batıda polis memuru farklı şehirlerde görev yapıyoruz eş durumunda ben mi ona tabi olurum o mu benim yanıma gelecek

Merhaba devlet hastanesinde kamu işçisi olarak çalışıyorum nişanlım batıda polis memuru farklı şehirlerde görev yapıyoruz eş durumunda ben mi ona tabi olurum o mu benim yanıma gelecek