Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Temmuz 2023 15:42
657 den 399 a geçiş

657 den istifamı verdiğimde 399a geçiş sürecinde bir bekleme sürecim olur mu? bildiğim olmuyordu ama net bilenler yazabilir mi?


olsaolurmu
Aday Memur
31 Temmuz 2023 16:44

istifa ettik diyelim 2 hafta sürdü, bekleme süresi atandığımız kurum ne zaman çağırırsa ozaman gideceğiz işte ekstradan bi durum yok

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