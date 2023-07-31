Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 16:19
İstanbul'da GİH memuru

İstanbul da gih memuru olana kadar silah alındaktan sonra bizle uğraşıyorlar mı,

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