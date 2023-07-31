Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 16:32
Siz daha uyuyun

Arkadaşlar memura saplanan en büyük kazığı Ocak 24 maaşları yattığında anlayacaksınız, menursenin neden böyle sallayıp durdugunu


hadibe2
Aday Memur
31 Temmuz 2023 17:18
%35 zaten çıkacaktı her türlü hatta daha fazlası bile olabilir
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