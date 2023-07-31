Biga devlet hastanesi

Arkadaşlar biga devlet hastanesine hemşire olarak tayinim çıktı. Hastane nasıl biga nasıl bilgisi olan var mı acaba? :)

Arkadaşlar biga devlet hastanesine hemşire olarak tayinim çıktı. Hastane nasıl biga nasıl bilgisi olan var mı acaba? :)