Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 16:36
Biga devlet hastanesi
Arkadaşlar biga devlet hastanesine hemşire olarak tayinim çıktı. Hastane nasıl biga nasıl bilgisi olan var mı acaba? :)

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