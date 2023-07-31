Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Temmuz 2023 16:49
3+1 sisteminde 399 eş durumu

Arkadaşlar 3+1 ile alım yapan kurumlarda eş durumu tayini için eşi devlet memuru ise 1 sene sonra tayin hakkı vardır diyor, araştırdığım kadarıyla 399 olan bizi kabul etmiyor çünkü eşi kadrolu statüde olması gerekiyormuş, bu konuda bilgisi olan ya da başına gelen hatta çözümü bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?

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